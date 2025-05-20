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Франция уже вылетела, а Казахстан теперь спасёт только чудо! Итоги дня на ЧМ-2025

Чехия одержала разгромную победу, а Канада впервые проиграла на турнире.

Источник: iihf.com

19 мая состоялся 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа A, 19.05.2025, 17:20
Франция
1
Словения
3

Сборная Франции проиграла Словении на ЧМ-2025 и покинула элитный дивизион

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала словенская сборная со счётом 3:1.

В составе национальной команды Франции единственную шайбу на свой счёт записал Тим Бозон. В составе сборной Словении голами отметились Жан Ежовсек, Ник Симшич и Матиц Тёрёк.

После этого поражения Франция осталась на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь, словенские хоккеисты сохранили прописку в классе сильнейших на следующий год.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа B, 19.05.2025, 17:20
Германия
0
Чехия
5

Чехия всухую разгромила сборную Германии в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Якуб Флек (дважды) и Якуб Лауко. Матч «на ноль» провёл чешский голкипер Даниэль Владарж.

Сборная Венгрии уступила команде Норвегии в матче чемпионата мира — 2025, Казахстан опустился на последнее место в группе

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Минимальную победу одержали норвежские хоккеисты со счётом 1:0.

Хоккей
Чемпионат мира 2025
Группа B, 19.05.2025, 21:20
Венгрия
0
Норвегия
1

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте забросил нападающий национальной команды Норвегии Ноа Стеен с передачи Микаэля Брандсегг-Нюгора. Шат-аут в составе норвежской сборной оформил голкипер Тобиас Норманн. Благодаря этой победе норвежцы гарантировали себе выступление в элитном дивизионе мирового первенства в следующем сезоне.

После завершения этого матча сборная Казахстана опустилась на восьмое место в группе. Теперь в заключительный игровой день команде Олега Болякина нужно как минимум