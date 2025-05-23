Канада испортила сказку легендарному вратарю. Он приехал на ЧМ, завершив карьеру, но остался без медали

Не каждый большой спортсмен умеет вовремя остановиться. Осознание, что игровой путь объективно пора закончить, к каждому приходит в разное время. Иногда оно откровенно запаздывает. Флери поступил грамотно, уйдя на пенсию после сезона, за который ни ему, ни «Миннесоте» не должно быть стыдно. Жаль только, что на чемпионате мира партнеры не помогли Цветочку завершить содержательную карьеру с радостными чувствами и медалью на шее. За вылет в четвертьфинале канадцы должны сгорать от стыда не только из-за факта поражения хоккейному карлику, но и из-за устроенного фиаско для легендарного вратаря.