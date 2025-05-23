Канада испортила сказку легендарному вратарю. Он приехал на ЧМ, завершив карьеру, но остался без медали

Попасть в сборную на чемпионат мира, официально завершив карьеру, — таким уникальным достижением отметился Марк-Андре Флери. Легендарный вратарь, чьи золотые годы прошли в «Питтсбурге», заранее понимал, что сезон-2024/25 станет для него последним. «Миннесота», за которую выступал голкипер, вылетела в первом раунде плей-офф от «Вегаса». Но с выходом на спортивную пенсию Флери повременил, когда получил вызов в сборную Канады.
Можно смело сказать, что франкофон взял от богатой карьеры все: три Кубка Стэнли (все с «Питтсбургом»), «Везина Трофи», золото Олимпиады. Укрепив титулы статусом одного из самых стабильных канадских вратарей после Мартина Бродо. Только ему Марк-Андре уступает по победам в истории НХЛ. Флери доиграл до 40 лет, но вжился в роль бэкапа в «Миннесоте» только в нынешнем сезоне. А еще в прошлом — провел 40 матчей. В этом главная уникальность Марка-Андре: даже в солидном возрасте он не сдавал позиции и помогал команде.
Завершить карьеру золотом чемпионата мира, которое он так и не выиграл, было бы символично во всех смыслах. «Кленовые листья» привезли на турнир сильный состав — с Сидни Кросби, Нэйтаном Маккинноном, Маклином Селебрини и Райаном О’Райлли. Хороший микс опытных хоккеистов и голодной до побед молодежи. Флери ожидаемо определили только вторым вратарем после Джордана Биннингтона, с которым сборная выиграла Турнир четырех наций. Уверенный выход из группы с первого места не предрекал больших проблем в четвертьфинале. Однако в плей-офф канадцы сенсационно уступили Дании — решающую шайбу они пропустили за 49 секунд до финальной сирены.
За позором (а другого слова, оценивая результат, и не подобрать) «Кленовых листьев» Флери следил со скамейки запасных. Партнеры по сборной «поздравили» вратаря с завершением карьеры обиднейшим поражением и оставили без медалей. Удивительно, что за длинный хоккейный путь голкипер впервые попал на взрослый чемпионат мира только в 2025 году. Хотя, пожалуй, этот опыт ему однозначно хочется побыстрее забыть. Красивой прощальной гастроли в сборной не получилось. Вхождение в «Тройной золотой клуб» отменяется.
Не каждый большой спортсмен умеет вовремя остановиться. Осознание, что игровой путь объективно пора закончить, к каждому приходит в разное время. Иногда оно откровенно запаздывает. Флери поступил грамотно, уйдя на пенсию после сезона, за который ни ему, ни «Миннесоте» не должно быть стыдно. Жаль только, что на чемпионате мира партнеры не помогли Цветочку завершить содержательную карьеру с радостными чувствами и медалью на шее. За вылет в четвертьфинале канадцы должны сгорать от стыда не только из-за факта поражения хоккейному карлику, но и из-за устроенного фиаско для легендарного вратаря.
Михаил Скрыль