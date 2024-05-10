Разин о поздравлениях: «Сообщение от Овечкина увидел через 2 дня после победы, Хуснутдинов звонил. Как отпил из кубка — уже 200 сообщений было» | Источник: Sports.Ru

— Вы говорили о поздравлении от Овечкина. Каким было самое неожиданное поздравление, которое получили?

— Когда я только зашел в тренерскую после того, как отпил из кубка, то взял телефон — там было в районе 200 сообщений в WhatsApp.

Пока мы ехали в аэропорт, я просто ставил на эти сообщения реакции-эмодзи, очень редко когда писал «Спасибо» и по имени, было сложно ответить на все. Я даже не помню, что там было написано — между строк читаешь, быстрее отвечаешь, сами представьте.

Были и в соцсетях поздравления, и просто сообщения, и в телеграме сообщения. Думаю, 400 поздравлений накопилось.

В тот же телеграм я зашел только спустя два дня после победы, увидел сообщение от Овечкина. Марат Хуснутдинов через два дня поздравил, у меня был выключен телефон, я увидел пропущенный от Марата и ему перезвонил.