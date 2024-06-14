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14 июня, источник: Sport24

После победы в войне с фашистами Сталин вообще запретил поражения! Из-за этого СССР не поехал на Олимпиаду-52

Зато потом хоккеисты сразу взяли ЧМ и ОИ.

Источник: Проект "Красная машина". Все о сборной СССР по хоккею

В прошлом веке сборная СССР по хоккею вполне справедливо считалась одной из сильнейших в мире. В период с 1954 по 1991 годы советская команда выиграла 7 Олимпиад, 22 чемпионата мира и 27 чемпионатов Европы. По количеству трофеев с ней могли соперничать только канадцы.

Сборная СССР дебютировала на международной арене в 1954 году. И далеко не все страны сходу воспринимали новичка как безоговорочного фаворита. Многие сборные не ждали от команды Советского Союза никаких сюрпризов, поскольку не имели никакого представления о реальном положении хоккейных дел в нашей стране. Мало кто знает, что и в самом СССР тоже были не уверены в своих силах. Руководители советского спорта сомневались, что им удастся покорить хоккейный мир. Поэтому каждый их шаг навстречу международному хоккейному сообществу был очень аккуратным и выверенным.

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Подготовка к международной экспансии в советском хоккее началась в 1948 году. На Олимпиаду в Санкт-Морице отправили Сергея Савина — человека, который работал в Спорткомитете и занимался развитием хоккея в стране. Именно его можно смело называть отцом этого вида спорта, а не Анатолия Тарасова.

Савин поехал на главный турнир четырехлетия транзитом через Прагу, где провел несколько судьбоносных для нашего хоккея встреч. Он договорился об обмене опытом с чехословацкой командой ЛТЦ. Для рядового болельщика важность и статусность этой новости может быть не очень понятна. Но необходимо понимать, что сборная Чехословакии в те годы была одной из сильнейших в мире. Например, на Олимпиаде в Санкт-Морице чехословаки заняли второе место, уступив по соотношению забитых и пропущенных шайб только канадцам.

В дальнейшем сборной СССР нужно было вступить в Олимпийский комитет и Международную федерацию. В противном случае встречаться с сильнейшими сборными мира на регулярной основе было попросту невозможно. Причем международный путь советской команды мог начаться еще раньше ее первого официального турнира.

«Что означала договоренность с ЛТЦ? Серьезность советских намерений. Мы уже сразу замахнулись на то, что играть будем с сильными. Но замах, о котором мы говорим, был у чиновников из спортивных ведомств. А наверху, наоборот, сначала возобладала осторожная реакция. Потому что вообще-то Советскому Союзу предложили участвовать в Зимней Олимпиаде-1952. Но Романов, который возглавлял спорт, не был уверен, что получится хорошо, и сказал: “Нет, мы пока не готовы”.

Поэтому мы в Международный олимпийский комитет вступили, но от первого предложения сыграть на Зимней Олимпиаде 1952 года отказались. А вот в летней уже участвовали. Когда про нее вспоминают, то чаще всего так: “Сталин разогнал футбольную команду ЦДКА за проигрыш югославам”. Сталин никого не разгонял. А позиция Сталина была такая: “Мы выиграли войну, мы страна-победитель. Если вы не готовы побеждать, то нечего и участвовать”.

В том же 1952-м мы вступили в Международную федерацию хоккея. Причем показательно, что при голосовании семь стран воздержались, а кто-то был и против нашего участия. В общем, нельзя сказать, что все так радостно нас встречали, нет, такого не было», — говорил известный советский журналист Всеволод Кукушкин.

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Впрочем, небольшое промедление сыграло только на руку сборной СССР. Советские хоккеисты качественно подготовились к встрече с сильнейшими представителями мирового хоккея и сходу забрали два самых статусных турнира — чемпионат мира в 1954 году и Олимпиаду в 1956 году. Благодаря этим громким победам все хоккейное сообщество осознало, что команда Советского Союза — сила, с которой придется считаться.

Автор: Максим Самарцев

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