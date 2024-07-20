Марченко о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Овечкин много забьет, но и я хочу отличиться. Главное — надеть линзы, и все будет хорошо»

"Какие могут быть ожидания, кроме победы команды НХЛ? Я еще не знаю, как именно будем играть, но я надеюсь, можно будет играть в тело.

Понятно, что сегодня внимание будет на Сашу Овечкина, он обязательно забьет много. Но и я хочу отличиться.

Главное, линзы надеть, и все будет хорошо«, — сказал форвард “Коламбуса” Кирилл Марченко.