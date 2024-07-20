Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Марченко о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Овечкин много забьет, но и я хочу отличиться. Главное — надеть линзы, и все будет хорошо»

Благотворительная игра состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

"Какие могут быть ожидания, кроме победы команды НХЛ? Я еще не знаю, как именно будем играть, но я надеюсь, можно будет играть в тело.

Понятно, что сегодня внимание будет на Сашу Овечкина, он обязательно забьет много. Но и я хочу отличиться.

Главное, линзы надеть, и все будет хорошо«, — сказал форвард “Коламбуса” Кирилл Марченко.

Матч звезд КХЛ и НХЛ. Команда звезд КХЛ сыграет с командой звезд НХЛ. Начало — в 15:00.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Лошади связали ноги. Скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион»
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь