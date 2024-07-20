Панарин о планах позвать иностранцев на матч звезд КХЛ и НХЛ: «Визу можете сделать? Есть некоторые сложности» | Источник:

— Есть ли в планах привлекать звезд НХЛ из-за рубежа на следующие матчи?

— Визу можете сделать? Есть сложности некоторые. Я думаю, у тебя больше друзей, Сань (обратился к Овечкину — Спортс), — сказал Артемий Панарин.