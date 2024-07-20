Панарин о планах позвать иностранцев на матч звезд КХЛ и НХЛ: «Визу можете сделать? Есть некоторые сложности»
Благотворительная игра звезд КХЛ и НХЛ состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.
Благотворительная игра звезд КХЛ и НХЛ состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.
— Есть ли в планах привлекать звезд НХЛ из-за рубежа на следующие матчи?
— Визу можете сделать? Есть сложности некоторые. Я думаю, у тебя больше друзей, Сань (обратился к Овечкину — Спортс), — сказал Артемий Панарин.
— Поживем — увидим. Будем работать. Хорошая, кстати, идея, — ответил Александр Овечкин, — передает корреспондент Sports Юрий Безуглый.