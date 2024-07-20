Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин о планах позвать иностранцев на матч звезд КХЛ и НХЛ: «Визу можете сделать? Есть некоторые сложности»

Благотворительная игра звезд КХЛ и НХЛ состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

Панарин о планах позвать иностранцев на матч звезд КХЛ и НХЛ: «Визу можете сделать? Есть некоторые сложности» | Источник: Sports.Ru

— Есть ли в планах привлекать звезд НХЛ из-за рубежа на следующие матчи?

— Визу можете сделать? Есть сложности некоторые. Я думаю, у тебя больше друзей, Сань (обратился к Овечкину — Спортс), — сказал Артемий Панарин.

— Поживем — увидим. Будем работать. Хорошая, кстати, идея, — ответил Александр Овечкин, — передает корреспондент Sports Юрий Безуглый.

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь