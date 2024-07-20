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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин про гимн России на матче звезд КХЛ и НХЛ: «Слышно было, что все пели. Это очень грело душу»

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Овечкин про гимн России на матче звезд КХЛ и НХЛ: «Слышно было, что все пели. Это очень грело душу» | Источник: Sports.Ru

— Как вам матч и его атмосфера?

— Все шикарно. Со многими ребятами из КХЛ только познакомился. Все прошло на высшем уровне.

— Важно проводить такие мероприятия в непростое время?

— Это всегда правильно — собираться, делать добро для детей и людей, которые нуждаются в помощи. Я считаю, что мы устроили прекрасный праздник для болельщиков и для нас.

Мы с ребятами общаемся после матчей НХЛ, а теперь в раздевалке потусовались, пообщались и посмеялись. Получили огромное удовольствие от того, что увидели друг друга.

— Какие эмоции испытали, когда вышли на лед и услышали гимн России?

— Гимн России — наш гимн. Слышно было, что все пели. Это очень грело душу.

— А вы сами классно работали на публику.

— Ведь это все шло от сердца, к тому же я забил первый гол. Сам не ожидал, что так получится.

— Этот «Матч года» хотят сделать традиционным. Где еще он может пройти?

— Может быть, в другом городе. Есть разные идеи. Я не буду сейчас это все рассказывать. Пусть пока останется все в секрете.

Но если вспомнить все благотворительные матчи, то каждый раз они проходили все лучше и лучше. А на следующий год мы тоже сделаем очень интересную программу. Уверен, что она всем понравится.

— Трудно было все организовать?

— Понимаете, тут сплоченность нашего коллектива. Кто‑то, к сожалению, не смог приехать по объективным причинам, кто‑то просто не успел. Но мы с Мишей Сергачевым давно обсуждали эту идею, планировали ее еще 2,5 месяца назад.

В итоге все вышло очень хорошо и красиво. Мы собрали аншлаг, а зрители получили удовольствие.

— Собрали 10 миллионов рублей — на какие цели они пойдут?

— Все пойдет на благотворительность — в фонды, на помощь людям, — заявил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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