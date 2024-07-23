Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья — республиканцы, ни одного демократа не знаю»

Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь» | Источник: Sports.Ru

— С кем из президентов США ты пересекался?

— С Трампом.

— Как ты отреагировал на покушение на него?

— Тупость, я думаю. Не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что Трамп остался жив.

— Ты пытался поговорить с Трампом, как-то его поддержать?

— Нет, а как?

— В администрацию написать, позвонить, передать что-то.

— Да нет, я же сейчас здесь. Пока дойдет…

— А ты голосовать можешь?

— Нет.

— А проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?

— Ну, я не знаю. Мне трудно судить, за кого там голосовать или нет. Я же не американец.

— А ты политическую жизнь Америки понимаешь, как там все устроено?

— Я не сторонних этих политических дебатов, разговоров. Ну, а смысл? Навязывать кому-то свое мнение — зачем? У меня все друзья — республиканцы.

— Это для бизнеса лучше?

— Скорее всего, да. У меня все друзья, с кем общаюсь, республиканцы. Я ни одного демократа не знаю, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой».