Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья — республиканцы, ни одного демократа не знаю»

— С кем из президентов США ты пересекался?
— С Трампом.
— Как ты отреагировал на покушение на него?
— Тупость, я думаю. Не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что Трамп остался жив.
— Ты пытался поговорить с Трампом, как-то его поддержать?
— Нет, а как?
— В администрацию написать, позвонить, передать что-то.
— Да нет, я же сейчас здесь. Пока дойдет…
— А ты голосовать можешь?
— Нет.
— А проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?
— Ну, я не знаю. Мне трудно судить, за кого там голосовать или нет. Я же не американец.
— А ты политическую жизнь Америки понимаешь, как там все устроено?
— Я не сторонних этих политических дебатов, разговоров. Ну, а смысл? Навязывать кому-то свое мнение — зачем? У меня все друзья — республиканцы.
— Это для бизнеса лучше?
— Скорее всего, да. У меня все друзья, с кем общаюсь, республиканцы. Я ни одного демократа не знаю, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой».
Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз».