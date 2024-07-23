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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о Москве: «Друзья из Америки не хотят уезжать и говорят “вау”. Все красиво, безопасно, лучшая еда, рестораны и сервис — все есть»

— Когда будет так, что они (США — Спортс) не будут у нас забирать самое лучшее?

Овечкин о Москве: «Друзья из Америки не хотят уезжать и говорят “вау”. Все красиво, безопасно, лучшая еда, рестораны и сервис — все есть» | Источник: Sports.Ru

— Затрудняюсь дать ответ на этот вопрос. Что я могу сказать?

— Хорошо, почему мы туда едем, а они к нам нет?

— Думаю, они боятся ехать сюда. Они думают, что тут до сих пор у нас медведи ходят… (смеется) Наверное, так.

— Когда-нибудь это изменится?

— Надеюсь. Все мои друзья, которые приезжают из Америки в Москву, не хотят отсюда уезжать и говорят «вау».

Красиво, все красивые, безопасно, лучшая еда, рестораны и сервис. Все есть, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах».

У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 — я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду».

Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки».

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