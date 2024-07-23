Овечкин о Москве: «Друзья из Америки не хотят уезжать и говорят “вау”. Все красиво, безопасно, лучшая еда, рестораны и сервис — все есть» | Источник: Sports.Ru

— Затрудняюсь дать ответ на этот вопрос. Что я могу сказать?

— Хорошо, почему мы туда едем, а они к нам нет?

— Думаю, они боятся ехать сюда. Они думают, что тут до сих пор у нас медведи ходят… (смеется) Наверное, так.

— Когда-нибудь это изменится?

— Надеюсь. Все мои друзья, которые приезжают из Америки в Москву, не хотят отсюда уезжать и говорят «вау».

Красиво, все красивые, безопасно, лучшая еда, рестораны и сервис. Все есть, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах».

У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 — я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду».