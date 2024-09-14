Кадейкин о сокращении предсезонки в КХЛ: «Месяца более чем достаточно. Сидеть с июля на базах — это уже пережиток прошлого»

Было очень комфортно, при этом мы находились дома со своими семьями, но выполняли те же упражнения, что и на предсезонных сборах, сидя где-то на базах. Если честно — это уже пережиток прошлого. Бенуа приехал и сказал, что это для него самая длинная предсезонка. Что бы он сказал, если бы мы собирались 10 июля!