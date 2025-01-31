Василевский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков «Лос-Анджелеса». У него 37 игр на ноль в НХЛ — делит 14-е место среди вратарей из Европы

На 13-м месте идет Кари Лехтонен (Финляндия, 38 в 649). В топ-5 входят Доминик Гашек (Чехия, 81 в 735), Хенрик Лундквист (Швеция, 64 в 887), Пекка Ринне (Финляндия, 60 в 683), Евгений Набоков (Россия, 59 в 697) и Ярослав Галак (Словакия, 53 в 581).