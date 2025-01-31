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Назаров об Овечкине: «Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ — провел отличный матч. Накануне Собянин и Навка открыли спортивный кластер в Москве, куда войдет его академия»

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:5 ОТ) 39-летний форвард набрал 3 (1+2) очка. В этом сезоне на его счету 37 (23+14) очков в 35 матчах.

Источник: Спортс"

«Овечкин сегодня провел отличный матч: забил, дважды отдал, чем помог своей команде набрать один балл в Оттаве. Жаль, что в овертайме “Вашингтон” уступил, но команда в любом случае сохраняет лидерство в Восточной конференции. Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ, до рекорда Гретцки осталось всего 18 шайб.

Мы живем в непростое время, но развитие нашей страны продолжается семимильными шагами. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин вместе с известной олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой открыли многофункциональный спортивный кластер в столице, в который в том числе войдет хоккейная академия Александра Овечкина.

Успехами Саши гордятся во всем мире, в том числе и на его родине", — сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

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