Назаров об Овечкине: «Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ — провел отличный матч. Накануне Собянин и Навка открыли спортивный кластер в Москве, куда войдет его академия»

«Овечкин сегодня провел отличный матч: забил, дважды отдал, чем помог своей команде набрать один балл в Оттаве. Жаль, что в овертайме “Вашингтон” уступил, но команда в любом случае сохраняет лидерство в Восточной конференции. Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ, до рекорда Гретцки осталось всего 18 шайб.