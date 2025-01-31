Украина попросила продлить отстранение хоккейной сборной России

Ранее главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил шансы национальной команды сыграть на Олимпийских играх-2026. «Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России», — заявил Ротенберг. Он заключил, что сборная России будет играть на Олимпиаде в Италии.