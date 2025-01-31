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Депутат Журова о возможном возвращении России на турниры: «Кто будет бойкотировать? Наши играют в НХЛ, весь хоккейный мир следит за Овечкиным. Все хотели бы увидеть сильнейших»

Ранее стало известно, что ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде 2−4 февраля.

Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон сообщил, что вопрос о бойкоте со стороны Швеции, если Россия будет допущена, не стоит.

— Биатлонисты и лыжники из скандинавских стран тоже не очень представляют, как возможно участие россиян в международных стартах, потому что так им больше медалей достанется.

Если Международная хоккейная федерация примет решение о допуске, бойкотировать будет странно, и вряд ли кто-то будет это делать.

Кто будет бойкотировать? Наши играют в НХЛ, весь хоккейный мир следит за историей с возможным рекордом у Овечкина. Все любители хоккея хотели бы увидеть сильнейших на турнирах.

— Как думаете, будет решение хотя бы промежуточного характера по допуску в хоккее?

— Риторика постепенно меняется. Как флюгеры они реагируют на ситуацию после выигранных выборов Трампом. Но вопрос в том, что в некоторых видах спорта решения надо принимать уже сейчас, чтобы потом была возможность выступить на Олимпиаде.

И сейчас, допускаю, они проведут в жизнь вот такие половинчатые решения по допуску, — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.