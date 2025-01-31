Депутат Журова о возможном возвращении России на турниры: «Кто будет бойкотировать? Наши играют в НХЛ, весь хоккейный мир следит за Овечкиным. Все хотели бы увидеть сильнейших»

— Риторика постепенно меняется. Как флюгеры они реагируют на ситуацию после выигранных выборов Трампом. Но вопрос в том, что в некоторых видах спорта решения надо принимать уже сейчас, чтобы потом была возможность выступить на Олимпиаде.