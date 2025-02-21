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Разин о Малкине: «Я бы с удовольствием с ним поработал. У него мотивация — быть лидером команды, не просто трусы по площадке возить. Был рад, если у Евгения будет желание со мной поработать!&ra

— Какая у вас реакция на слова Евгения Малкина о том, что он в 2026 году еще может сыграть за «Металлург», и этот вариант не исключается?

Источник: Спортс"

— В первую очередь, я пожелаю здоровья Жене.

Что ему посоветовать? Он уже взрослый, состоявшийся хоккеист, достигший максимальных успехов. Если он найдет мотивацию продолжить карьеру в КХЛ, я бы с удовольствием с ним поработал.

Не знаю, как там сложится. Ведь и тренеров увольняют. И у меня самого контракт до 2026 года. Но был бы рад, если у Евгения будет желание со мной поработать! Я бы с удовольствием!

— Видите, он не хочет на льду быть тенью Малкина, занимать чье‑то место.

— Лучше слов для профессионала не найти! Видно, что у человека есть мотивация — быть лидером команды. Не просто трусы по площадке возить, а действительно приносить результат.

Ведь как бывает в хоккее? Ты играешь долгие годы, зарабатываешь себе фамилию, достигаешь успехов. А потом — фамилия работает на тебя.

Но Малкин не хочет чернить свою фамилию. Он не будет отбывать номер. Это его позиция, и честь за это и хвала. Женя — большой профи, поэтому так говорит, — сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.