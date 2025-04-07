Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Спартаку» в третьем матче серии плей-офф МХЛ

Третий поединок в серии бобруйчан и московского «Спартака» состоялся в «Бобруйск-Арене». В стартовой трети хозяева льда дважды выходили вперед усилиями Дмитрия Тукача и Ильи Лахнова, но оба раза гости сравнивали цифры. В начале второго периода «красно-белые» захватили лидерство, ответить на это подопечные Андрея Михалева так и не смогли. В заключительной 20-минутке хоккеисты «Спартака» упрочили перевес, в итоге поражение «Динамо-Шинника» со счетом 2:5.
Эта неудача стала для наших парней второй подряд после виктории в первом матче противостояния 3 апреля (2:1). Юные динамовцы находятся в одном шаге от вылета из плей-офф Кубка Харламова — серия длится до трех побед одной из команд. Четвертая игра белорусов против лучшего клуба Западной конференции МХЛ состоится завтра в «Бобруйск-Арене», начало в 19.00. В случае успеха «шинники» переведут серию в решающий пятый поединок, который пройдет 10 апреля в Москве.