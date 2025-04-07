Кучеров о рекорде: «Очень горжусь Овечкиным и горд за Россию, что у нас есть такой отличный хоккеист, лучший снайпер. Александр — пример преданности и любви в хоккею»

"Это невероятно. Никто не думал, что нечто такое может произойти. Но он сделал это, и я очень горжусь им.
Я очень горд за Россию, что у нас есть такой отличный хоккеист, лучший снайпер. Это важно для нас.
Думаю, что Александр Овечкин является хорошим примером преданности и любви к хоккею, а также [примером] поведения вне льда.
Он забил 42 гола в 39 лет — это безумие. Для всех нас большое вдохновение видеть то, что он делает каждый сезон, даже в 39 лет«, — сказал нападающий “Тампы” Никита Кучеров.