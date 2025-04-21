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Овечкин о сезоне: «Раздевалка изменилась с первого дня — “Вашингтон” усилился, и все начало получаться. Мы сделали 1-й шаг, необходимо сделать второй»

В регулярке-2023/24 команда Спенсера Карбери заняла восьмое место в Восточной конференции и проиграла «Рейнджерс» в первом раунде плей-офф со счетом 0−4.

Источник: Спортс"

В минувшем чемпионате «Кэпиталс» стали первыми на Востоке и сыграют с «Монреалем» в стартовом раунде Кубка Стэнли.

«Прошлый сезон стал тяжелым для “Вашингтона”: никто не думал, что мы выйдем в плей-офф, Но мы вышли, проиграли и были разочарованы.

В этом сезоне с первого дня было видно, как изменилась раздевалка. Команда получила отличное усиление, и все начало получаться.

Мы сделали первый шаг, и сейчас необходимо сделать второй«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Дмитрий Маликов посвятил Овечкину песню 1991 года «Сторона родная»: «Великий человек, я поздравил его с рекордом».