Овечкин о сезоне: «Раздевалка изменилась с первого дня — “Вашингтон” усилился, и все начало получаться. Мы сделали 1-й шаг, необходимо сделать второй»

В минувшем чемпионате «Кэпиталс» стали первыми на Востоке и сыграют с «Монреалем» в стартовом раунде Кубка Стэнли.
«Прошлый сезон стал тяжелым для “Вашингтона”: никто не думал, что мы выйдем в плей-офф, Но мы вышли, проиграли и были разочарованы.
В этом сезоне с первого дня было видно, как изменилась раздевалка. Команда получила отличное усиление, и все начало получаться.
Мы сделали первый шаг, и сейчас необходимо сделать второй«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Дмитрий Маликов посвятил Овечкину песню 1991 года «Сторона родная»: «Великий человек, я поздравил его с рекордом».