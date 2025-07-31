Андрей Коваленко в футболке Народного фронта с надписью «Команда Путина» встретился с детьми-хоккеистами в Орле. Говорили о патриотизме и ценностях спорта

«Настоящее поколение хоккеистов больше воспитано на Саше Овечкине, Илюхе Ковальчуке. Мы с Пашей Дацюком немножко постарше, но тем не менее, ребята знают, узнают и, самое главное, внимательно слушают. Ну, а наша задача — показать своим примером, что хоккей — неотъемлемая часть жизни», — сказал Коваленко.