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Андрей Коваленко в футболке Народного фронта с надписью «Команда Путина» встретился с детьми-хоккеистами в Орле. Говорили о патриотизме и ценностях спорта

Олимпийский чемпион 1992 года провел встречу с воспитанниками спортивной школы «Ледовое поколение». Коваленко приехал в футболке Народного фронта с надписью «Команда Путина» — он является экспертом общественного движения.

Источник: Спортс"

Олимпийский чемпион 1992 года провел встречу с воспитанниками спортивной школы «Ледовое поколение». Коваленко приехал в футболке Народного фронта с надписью «Команда Путина» — он является экспертом общественного движения.

Как пишет «Орловский вестник», экс-хоккеист поделился с юными спортсменами секретами своего успеха. Они также обсуждали важность характера и ежедневной работы над собой, патриотизм и ценности большого спорта.

«Настоящее поколение хоккеистов больше воспитано на Саше Овечкине, Илюхе Ковальчуке. Мы с Пашей Дацюком немножко постарше, но тем не менее, ребята знают, узнают и, самое главное, внимательно слушают. Ну, а наша задача — показать своим примером, что хоккей — неотъемлемая часть жизни», — сказал Коваленко.

Фото: кадр из видео «Россия 1 — Орел».