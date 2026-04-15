Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
7
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Анахайм
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Монреаль
2
Дмитрий Губерниев: «Сейчас Кучеров наш хоккеист номер один в НХЛ. Если Овечкин — это сердце, то Никита — мозг»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Никиту Кучерова лучшим действующим российским хоккеистом в НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 130 очков за 75 матчах в регулярном чемпионате и занимает второе место в гонке бомбардиров текущего сезона.

— Каких российских игроков вы можете отметить по итогам регулярного чемпионата КХЛ?

— Их много. Те ребята, кто раньше в СКА играли, в порядке полном. Никишин — большой молодец, он давно созрел. Наши вратари по-прежнему красавцы, и драться тоже успевают.

Сейчас наш хоккеист номер один в НХЛ — это Кучеров, а не Овечкин. Просто редкий умница. У него и команда хорошая, он огромный молодец. Если Овечкин — это сердце, которое толкает вперед кровь, то Кучеров — это мозг, который думает и принимает решения.

— В то же время Кучеров — не медийный человек и не общается с прессой.

— Это его выбор. Он номер один, поэтому имеет право не общаться с прессой, — сказал Губерниев.

Макдэвид набрал 134-е очко в сезоне НХЛ, забив «Колорадо». Отрыв в гонке бомбардиров от Кучерова — 4 балла, у «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 1 игре.