Дмитрий Губерниев: «Сейчас Кучеров наш хоккеист номер один в НХЛ. Если Овечкин — это сердце, то Никита — мозг»

Форвард «Тампы» набрал 130 очков за 75 матчах в регулярном чемпионате и занимает второе место в гонке бомбардиров текущего сезона.
— Каких российских игроков вы можете отметить по итогам регулярного чемпионата КХЛ?
— Их много. Те ребята, кто раньше в СКА играли, в порядке полном. Никишин — большой молодец, он давно созрел. Наши вратари по-прежнему красавцы, и драться тоже успевают.
Сейчас наш хоккеист номер один в НХЛ — это Кучеров, а не Овечкин. Просто редкий умница. У него и команда хорошая, он огромный молодец. Если Овечкин — это сердце, которое толкает вперед кровь, то Кучеров — это мозг, который думает и принимает решения.
— В то же время Кучеров — не медийный человек и не общается с прессой.
— Это его выбор. Он номер один, поэтому имеет право не общаться с прессой, — сказал Губерниев.
Макдэвид набрал 134-е очко в сезоне НХЛ, забив «Колорадо». Отрыв в гонке бомбардиров от Кучерова — 4 балла, у «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 1 игре.