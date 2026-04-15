Дмитрий Губерниев: «Сейчас Кучеров наш хоккеист номер один в НХЛ. Если Овечкин — это сердце, то Никита — мозг»

Сейчас наш хоккеист номер один в НХЛ — это Кучеров, а не Овечкин. Просто редкий умница. У него и команда хорошая, он огромный молодец. Если Овечкин — это сердце, которое толкает вперед кровь, то Кучеров — это мозг, который думает и принимает решения.