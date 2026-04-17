Капризов стал лучшим снайпером среди россиян в регулярке НХЛ — 45 шайб. Кучеров (44) — 2-й, Дорофеев (37) — 3-й, Овечкин (32) — 4-й, Свечников (31) — 5-й

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал лучшим российским снайпером завершившегося регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний игрок забросил 45 шайб в 78 играх и на 1 гол опередил форварда «Тампы» Никиту Кучерова (44 в 76).

В целом 20 или более шайб в этом сезоне записали в актив 12 российских нападающих.

Из них еще трое достигли отметки 30 шайб — Павел Дорофеев («Вегас», 37 в 82), Александр Овечкин («Вашингтон», 32 в 82), Андрей Свечников («Каролина», 31 в 79).

Отметки 20 шайб также достигли Артемий Панарин («Рейнджерс» и «Лос-Анджелес», 28 в 78), Кирилл Марченко («Коламбус», 27 в 76), Владимир Тарасенко («Миннесота», 23 в 75), Иван Барбашев («Вегас», 23 в 82), Егор Чинахов («Коламбус» и «Питтсбург», 21 в 72), Павел Бучневич («Сент-Луис», 20 в 81) и Матвей Мичков («Филадельфия», 20 в 81).

Одной шайбы до 20 не хватило Евгению Малкину («Питтсбург», 19 в 56), Ивану Демидову («Монреаль», 19 в 82) и Василию Подколзину («Эдмонтон», 19 в 82).

