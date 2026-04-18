Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим»

Как я уже говорил на прошлой неделе, мы полностью поддержим нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим игровым будущим. Также хочу искренне поблагодарить организацию «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона — 100-е противостояние Овечкина и Кросби — навсегда займет особое место в истории клуба.