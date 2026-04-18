Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что в клубе дадут Александру Овечкину время для принятия решения о продолжении карьеры в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

«Несмотря на то, что сезон-2025/26 завершился раньше, чем мы рассчитывали, я не могу не отметить характер и стойкость, которые игроки “Вашингтона” демонстрировали на протяжении всего года.

Одним из самых обнадеживающих моментов стало развитие нашей молодежи — сразу несколько хоккеистов дебютировали в НХЛ. В клубе уверены в заложенном фундаменте, и этот молодой костяк будет только расти, усиливая команду в ближайшие сезоны.

Как я уже говорил на прошлой неделе, мы полностью поддержим нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим игровым будущим. Также хочу искренне поблагодарить организацию «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона — 100-е противостояние Овечкина и Кросби — навсегда займет особое место в истории клуба.

Обращаясь к болельщикам: спасибо вам. Ваша энергия и страсть — это сердце этой франшизы. С нетерпением ждем встречи с вами этой осенью на Capital One Arena", — написал Леонсис.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше