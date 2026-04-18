Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим»

«Несмотря на то, что сезон-2025/26 завершился раньше, чем мы рассчитывали, я не могу не отметить характер и стойкость, которые игроки “Вашингтона” демонстрировали на протяжении всего года.
Одним из самых обнадеживающих моментов стало развитие нашей молодежи — сразу несколько хоккеистов дебютировали в НХЛ. В клубе уверены в заложенном фундаменте, и этот молодой костяк будет только расти, усиливая команду в ближайшие сезоны.
Как я уже говорил на прошлой неделе, мы полностью поддержим нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим игровым будущим. Также хочу искренне поблагодарить организацию «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона — 100-е противостояние Овечкина и Кросби — навсегда займет особое место в истории клуба.
Обращаясь к болельщикам: спасибо вам. Ваша энергия и страсть — это сердце этой франшизы. С нетерпением ждем встречи с вами этой осенью на Capital One Arena", — написал Леонсис.