Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Рафф о «Баффало» в плей-офф: «Город заряжен: флаги повсюду, таблички: “Посигналь, если болеешь за “Сейбрс”. Этого момента ждали очень долго”

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высказался о том, что команда примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли — впервые с 2011 года.

Источник: Спортс‘’

"Сейчас разница в том, что город буквально заряжен. Раньше к этому привыкли: в сезонах-2005/06, 2006/07 мы стабильно играли в плей-офф. А теперь ожидание затянулось настолько, что эмоции чувствуется повсюду — и благодарность болельщиков за этот сезон тоже.

Это видно везде: флаги по дороге на арену, сигналы машин, таблички вроде «Посигналь, если болеешь за “Сейбрс” — все это вокруг. Этого момента ждали очень долго. И мы надеемся пройти этот путь вместе как можно дальше.

Наши болельщики уже дали нам почувствовать это — в последних, наверное, 15 домашних матчах, когда арена была заполнена и атмосфера была потрясающей. Так что можно сказать, что мы уже прошли определенную подготовку. Это была атмосфера плей-офф, болельщики создавали невероятную энергетику. Да, теперь уровень станет еще выше, но это часть процесса, через который команда будет расти", — сказал Рафф.