Малкин делит 13-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (182) с Троттье. До идущего 12-м Лидстрема — 1 балл

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах трофея за карьеру.
Малкин обошел Рэя Бурка (180 в 214) и делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ с Брайаном Троттье (182 в 221).
Выше идут Уэйн Гретцки (382 в 208), Марк Мессье (295 в 236), Яри Курри (233 в 200), Гленн Андерсон (214 в 225), Яромир Ягр (201 в 208), Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 181), Пол Коффи (196 в 194), Бретт Халл (190 в 202), Джо Сакик (188 в 172), Даг Гилмор (188 в 182), Стив Айзерман (185 в 196) и Никлас Лидстрем (183 в 263).
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше