Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (16), догнав Паризе. По очкам (24) он вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Габорика и Поминвилла

На счету 28-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 26 играх в плей-офф НХЛ за карьеру.
Капризов повторил клубный рекорд по общему числу заброшенных шайб в Кубке Стэнли, догнав Зака Паризе (16 в 44).
По очкам Кирилл вышел на 4-е место в истории клуба, обогнав Мариана Габорика (22 в 29) и Джейсона Поминвилла (23 в 36).
Выше идут Паризе (37 в 44), Джаред Сперджен (30 в 74) и Микко Койву (28 в 59).
Узнать больше по теме
