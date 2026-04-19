Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии с «Далласом». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин применил 13 силовых приемов в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (6:1).

29-летний россиянин (13:36, 0:48 — в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью, также отметившись 1 броском в створ, 2 блоками и 1 перехватом.

Его 13 хитов в одном матче плей-офф НХЛ — повторение рекорда среди россиян. В 2013 году капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 13 силовыми приемами в матче с «Рейнджерс» (0:5).

В целом в лиге (учет силовых ведется с сезона-2005/06) результат Тренина вошел в топ-10.

Рекорд принадлежит Брендену Морроу, в 2008 году сделавшему 19 хитов в матче «Далласа» против «Сан-Хосе» (2:1 4ОТ). В играх без овертаймов лучший результат у Вилле Ниеминена — 15 хитов в 2006 году в матче «Сан-Хосе» и «Эдмонтона» (2:1).

Главный хитмейкер НХЛ — из России. Тренин — лидер сезона по силовым.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше