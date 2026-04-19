завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
Мартон из «Филадельфии» — 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет

Форвард «Филадельфии» Портер Мартон стал автором победной шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (3:2, 1−0).

Канадец (19 лет 174 дня) стал 5-м игроком в истории лиги в возрасте до 20 лет, кому удалось забросить решающую шайбу в своем дебютном матче в плей-офф.

Ранее в список вошли Дон Галлинджер (1943, «Бостон», 17 лет 339 дней), Пьер Ляруш (1975, «Питтсбург», 19 лет 143 дня), Властимил Кроупа (1994, «Сан-Хосе», 19 лет 356 дней) и Чэд Килгер (1996, «Виннипег», 19 лет 146 дней).

В истории «Филадельфии» Мартон стал 5-м игроком в возрасте до 20 лет, кому удалось отличиться в плей-офф. Также в списке Дайнюс Зубрус (5 шайб в 24 играх), Шон Кутюрье (3 в 11), Петер Зезель (1 в 5) и Нолан Патрик (1 в 6).