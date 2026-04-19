Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 13 розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд среди трио у Лидстрема, Хольмстрема и Дрэйпера из «Детройта» — 14

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (2:3, 0−1).

Таким образом, хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинс» в 13-м розыгрыше плей-офф.

Они повторили второй результат в истории лиги по числу кубковых кампаний для троих одноклубников. Рекорд у трио из «Детройта» — Никлас Лидстрем, Томас Холмстрем и Крис Дрэйпер сыграли вместе в 14 розыгрышах.

По 13 розыгрышей также в активе у двух других трио из «Ред Уингс» (Лидстрем, Дрэйпер и Крис Осгуд, Лидстрем, Дрэйпер и Кирк Молтби) и еще двух трио из других клубов («Айлендерс» — Билли Смит, Дени Потвен и Брайан Троттье, «Монреаль» — Жан Беливо, Анри Ришар и Клод Прово).

Отметим, что результат трио «Пингвинс» мог быть выше, так как клуб попадал в плей-офф 16 раз за время их совместных выступлений. Но из-за травм Летанг пропустил 2 розыгрыша Кубка Стэнли (2015, 2017), Малкин и Кросби — по одному (2011).

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше