Малкин после 2:3 с «Флайерс»: «Игрокам “Питтсбурга” нужно быть умнее. Мы встревали в стычки, именно этого они и хотят. После свистков лучше отходить в сторону»

После судейских свистков на льду часто возникали стычки. Команды применили в общей сложности 81 силовой прием (41 у «Пингвинс», 40 у «Флайерс»).
"Нам прежде всего нужно показывать свою игру. Мы же начали встревать в стычки. Именно этого они и хотят, так ведь? Мы знаем, что игры в серии будут плотными и жесткими, но мы должны действовать лучше.
Мы знаем, что это «Филадельфия», что в серии плей-офф против них это неизбежно. Я сам люблю играть жестко, побороться. Но сразу после свистков лучше отходить в сторону. Нам всем нужно быть немного умнее. Вот и все", — сказал Малкин.
