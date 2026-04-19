Шалимов о Гретцки: «Великий хоккеист. Среди канадцев он был таким, кто выделялся не физическими данными, а своим видением, играл очень здорово в пас»

Гретцки и Шалимов играли друг против друга, в частности, на ЧМ-1982 — единственном, в котором участвовал канадский форвард. Тогда Гретцки стал лучшим бомбардиром турнира, обойдя Шалимова на очко. Игрок сборной СССР был признан лучшим нападающим, чемпионом мира стала советская команда.
"Зачем сравнивать меня с Гретцки? Раз меня признали тогда лучшим нападающим, значит, Гретцки надо было задуматься. И писать не о Гретцки, а о советском хоккее.
Он великий игрок, к нему никаких вопросов. Среди канадцев он был таким, кто выделялся не физическими данными, а своим видением, играл очень здорово в пас. Сколько тому же Александру Овечкину надо было отыграть, чтобы достичь его рекорда?" — сказал Шалимов.
Напомним, в апреле 2025 года в своем 1487-м матче в НХЛ Овечкин побил рекорд Гретцки (894 шайбы в 1487 играх за карьеру) по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 10 шайб, чтобы догнать Гретцки по голам с учетом плей-офф.