Шалимов о Гретцки: «Великий хоккеист. Среди канадцев он был таким, кто выделялся не физическими данными, а своим видением, играл очень здорово в пас»

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов отметил, что его не стоит сравнивать с Уэйном Гретцки.

Источник: Спортс‘’

Гретцки и Шалимов играли друг против друга, в частности, на ЧМ-1982 — единственном, в котором участвовал канадский форвард. Тогда Гретцки стал лучшим бомбардиром турнира, обойдя Шалимова на очко. Игрок сборной СССР был признан лучшим нападающим, чемпионом мира стала советская команда.

"Зачем сравнивать меня с Гретцки? Раз меня признали тогда лучшим нападающим, значит, Гретцки надо было задуматься. И писать не о Гретцки, а о советском хоккее.

Он великий игрок, к нему никаких вопросов. Среди канадцев он был таким, кто выделялся не физическими данными, а своим видением, играл очень здорово в пас. Сколько тому же Александру Овечкину надо было отыграть, чтобы достичь его рекорда?" — сказал Шалимов.

Напомним, в апреле 2025 года в своем 1487-м матче в НХЛ Овечкин побил рекорд Гретцки (894 шайбы в 1487 играх за карьеру) по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 10 шайб, чтобы догнать Гретцки по голам с учетом плей-офф.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше