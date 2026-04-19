Ротенберг об Овечкине: «Герой нашего времени. На его примере детишки тренируют броски. Дай бог, будут больше забивать на чемпионатах мира и Олимпиадах в будущем»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина героем нашего времени.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин является воспитанником «Динамо».

"Саша сам определит свое будущее, и это семейный вопрос. Мы не вправе определять будущее Овечкина. Конечно, мы все его ждем, но Саша сам решит, как он чувствует. Да, это герой нашего времени, как раз на его примере растут детишки.

Мы видим это по нашей академии хоккея, когда Саша забивает, на следующее утро у всех детишек хорошее настроение. Мы все должны делать так, чтобы Саша как можно больше забивал, а он сам уже определит свое будущее, мы всегда его ждем на «ВТБ-Арене», будем очень рады.

Саша Овечкин своим примером показывает, как нужно забивать голы, на примере Овечкина наши детишки тренируют броски, будут больше забивать, дай бог, чтобы в будущем на чемпионатах мира и Олимпиадах", — сказал Ротенберг.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше