Сергей Черкас: «Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом календарном году. Забить 10 голов — уровень среднего хоккеиста, а Александр — топовый игрок. Он решит этот вопрос»

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).
2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с «Вашингтоном» на год.
"Не думаю, что у Овечкина будут проблемы с побитием рекорда. Он это сделает. Если взять его статистику прошлого сезона, то он забил больше 30 шайб. При этом такой показатель считается далеко не самым лучшим его результатом.
Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом календарном году. Забить 10 голов — это уровень среднего хоккеиста, а Александр — топовый игрок. Он решит этот вопрос", — сказал Черкас.