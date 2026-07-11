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Басков о тренировке Лукашенко с игроками НХЛ и КХЛ: «Президент умеет добавить остроты даже товарищеской встрече»

Сенатор белорусского парламента, председатель наблюдательного совета «Динамо» Минск Дмитрий Басков высказался о тренировке хоккеистов с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: Спортс‘’

"Хочу поблагодарить ребят из НХЛ и КХЛ, которые вчера вышли на лед вместе с командой президента. Думаю, для них это был ценный опыт: на одной площадке собрались игроки разных поколений с богатым международным багажом. Подобные форматы крайне важны. Ну и не будем скрывать: президент умеет добавить остроты даже товарищеской встрече.

Отдельно отмечу атмосферу. Даже в формате тренировки чувствуется серьезный настрой. Это показывает: для этих спортсменов спорт — это прежде всего командная работа и взаимное уважение.

Хотя, как мы говорим, на площадке авторитетов быть не должно, было видно, что наши действующие спортсмены с большим уважением относятся к игрокам команды президента: за многими из них они следили в детстве через экраны телевизоров, а теперь и сами стали для кого-то кумирами", — написал экс-глава ФХБ Басков.

Лукашенко провел тренировку с Протасами, Шаранговичем, Колосовым, Толопило, Бориковым, Морозом в Минске: «Все наши заокеанские в сборе».