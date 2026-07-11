Басков о тренировке Лукашенко с игроками НХЛ и КХЛ: «Президент умеет добавить остроты даже товарищеской встрече»

Хотя, как мы говорим, на площадке авторитетов быть не должно, было видно, что наши действующие спортсмены с большим уважением относятся к игрокам команды президента: за многими из них они следили в детстве через экраны телевизоров, а теперь и сами стали для кого-то кумирами", — написал экс-глава ФХБ Басков.