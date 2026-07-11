Павел Сучков: «Иванов может бороться за основу “Коламбуса”, тем более через аренду в СКА. Вижу Гривса с контрактом на 1−2 сезона, Мерзликин тоже достаточно шатком положении»

Можно сказать так про Вязового в Уфе, Гамзина в ЦСКА, да и еще ряд клубов с легкостью найдется, где вчерашние эмхаэловцы сейчас уже основные. Та же «Магнитка», которая продолжает идти по пути того, что молодость и воспитанники — наше все, и на последнем рубеже тоже должно быть все достаточно свежо. Поэтому я не вижу никаких проблем именно в контексте того, что Плешков и Иванов будут бригадой СКА в этом сезоне.