Павел Сучков: «Иванов может бороться за основу “Коламбуса”, тем более через аренду в СКА. Вижу Гривса с контрактом на 1−2 сезона, Мерзликин тоже достаточно шатком положении»

Сезон-2026/27 Иванов проведет в СКА на правах аренды.
«Подписание Сергея Иванова “Коламбусом” меня радует, с учетом того, что у них сейчас есть только Мерзликин и Гривс, который идет в арбитраж. Но опять же не факт, что до него дойдет. Может, договорятся чуть раньше, но обычно это говорит о том, что они не будут подписывать долгосрочный контракт.
То есть я вижу Гривса с контрактом на один-два сезона, а Мерзликин тоже в таком достаточно шатком положении. И для Иванова это хороший знак. Он, на мой взгляд, может вполне бороться за основу «Коламбуса», тем более через аренду в СКА.
Аренда — вариант уже проработанный со стороны Набокова в прошлом сезоне в Магнитогорске. Не сказать, что это успешный кейс, но здесь нужно учитывать то, в какой ситуации был Илья, и в какой ситуации будет все-таки Иванов. На мой взгляд, он будет явно задействован в СКА, и задействован много и часто. Собственно, как и было в прошлом сезоне.
Заврагин ушел в «Магнитку», поэтому они теперь вдвоем с Плешковым. Я точно не считаю, что это вратарская бригада — пионер-отряд, потому что практика уже показывает, что лига молодеет, у нас много клубов, где явно вчерашние эмхаэловские вратари являются основными.
Можно сказать так про Вязового в Уфе, Гамзина в ЦСКА, да и еще ряд клубов с легкостью найдется, где вчерашние эмхаэловцы сейчас уже основные. Та же «Магнитка», которая продолжает идти по пути того, что молодость и воспитанники — наше все, и на последнем рубеже тоже должно быть все достаточно свежо. Поэтому я не вижу никаких проблем именно в контексте того, что Плешков и Иванов будут бригадой СКА в этом сезоне.
Будет ли усиление или нет — это уже вопрос к менеджменту армейского клуба. Сейчас на рынке вратарей-легионеров — полный штиль, а с учетом прошлого сезона брать кого-то для того, чтобы просто взять, не хочется никому. Тем более, что это нужно будет платить деньги, это нужно будет искать какие-то дополнительные финансы, избавляться от кого-то из легионеров, когда проще использовать своих вратарей, которые могут действительно давать результат.
Конкретно для Иванова я считаю, что это правильный шаг. И уже, скорее всего, весной следующего года он отправится в «Коламбус». Вероятно успеет зацепить несколько игр регулярного чемпионата при условии того, что «Коламбус» либо обеспечит себе место в плей-офф, либо уже, соответственно, потеряет шанс за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли", — сказал Сучков.