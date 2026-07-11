«Шанхай» хочет выменять права на Мифтахова у «Ак Барса» (Артур Хайруллин)

В сезоне-2025/26 Мифтахов провел 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвс», отражая в среднем 88,8% бросков при коэффициенте надежности 3,25. В его активе также 4 игры в плей-офф.