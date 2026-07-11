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«Шанхай» хочет выменять права на Мифтахова у «Ак Барса» (Артур Хайруллин)

«Шанхай» хочет выменять права на вратаря Амира Мифтахова у «Ак Барса».

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, “Шанхай” заинтересован в приобретении у “Ак Барса” прав на вратаря Амира Мифтахова.

Минувший сезон игрок провел в фарм-клубе «Каролины», — написал Хайруллин.

В сезоне-2025/26 Мифтахов провел 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвс», отражая в среднем 88,8% бросков при коэффициенте надежности 3,25. В его активе также 4 игры в плей-офф.

Ранее Мифтахов не получил квалификационного предложения от «Каролины». 1 июля он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ.