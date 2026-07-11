Богдан Белкин: «Шипачев — большой лидер и пример для молодых. Он лично подсказывал разные моменты ребятам, которые приезжали в “Динамо” Минск из МХЛ»

— Я приехал на сборы с «Шинником», где был весь тренерский штаб минского «Динамо», который наблюдал за нашими игровыми тренировками. Вскоре выбрали десять парней из молодежной команды, я оказался в их числе, и мы все вместе поехали на сборы основы.