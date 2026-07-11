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Богдан Белкин: «Шипачев — большой лидер и пример для молодых. Он лично подсказывал разные моменты ребятам, которые приезжали в “Динамо” Минск из МХЛ»

Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин поделился мнением о форварде Вадиме Шипачеве.

Источник: Спортс‘’

— Вернемся к началу регулярки-2025/2026 — как вы вообще оказались в КХЛ?

— Я приехал на сборы с «Шинником», где был весь тренерский штаб минского «Динамо», который наблюдал за нашими игровыми тренировками. Вскоре выбрали десять парней из молодежной команды, я оказался в их числе, и мы все вместе поехали на сборы основы.

Нас потихоньку отсеивали с 15 июля до 1 августа, и сначала я вернулся обратно в «Шинник», уже готовился к предсезонному турниру, однако начальник команды сообщил, что меня снова вызывают в «Динамо» на Кубок мэра Москвы.

Я сыграл все матчи на турнире, мое звено с Морозом и Шипачевым забило один гол, и после возвращения в Минск мой агент сказал, что «Динамо» подписывает со мной контракт.

Перед дебютным матчем испытывал легкую панику и очень сильное волнение, но Андрей Стась и Вадим Шипачев меня подбодрили. Благодаря ним я выходил на лед уже ментально готовым.

— Игра в одной тройке с Шипачевым, пусть и на предсезонном турнире, добавляет ответственности?

— Да, внутри присутствовал страх ошибиться, однако Дмитрий Вячеславович подбодрил меня словами о том, что в ошибке нет ничего страшного.

Вадим Шипачев — это большой лидер, рекордсмен КХЛ и пример для молодых. Он лично подсказывал разные моменты всем ребятам, которые приезжали в «Динамо» из МХЛ. Мои ожидания от знакомства с ним совпали с реальностью.

Шипачев — профессионал вне льда и за его пределами, он постоянно работает над собой, чтобы прогрессировать, — сказал Белкин.