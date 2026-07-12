Щитов о трансферах в межсезонье: «Все знакомые лица, все ходят по кругу. К сожалению, нет такого: “Вау! Приехала звезда”. В современных условиях это сделать тяжело»

В «Салават Юлаев» вернулся Александр Алексеев. Интересно будет понаблюдать за этим игроком: насколько он окреп после нескольких лет в Северной Америке. Можно отметить и переход Ивана Федотова в «Спартак». Хочется, чтобы он вернулся на прежний уровень. Может, в КХЛ ему будет проще. Интересно будет посмотреть в «Спартаке» и на Евгения Свечникова.