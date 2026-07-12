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Щитов о трансферах в межсезонье: «Все знакомые лица, все ходят по кругу. К сожалению, нет такого: “Вау! Приехала звезда”. В современных условиях это сделать тяжело»

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов высказался о селекционной работе клубов в межсезонье.

Источник: Спортс‘’

«Сильный переход — это Захар Бардаков в СКА. Он поиграл в “Колорадо” и получил опыт в НХЛ. Это классное усиление. Нужно отметить и переходы в СКА Аймурзина и Глотова, также шведского нападающего Вайсбаха. Интересно будет посмотреть, как они заиграют и реализуют свой потенциал.

Там же оказался неплохой игрок обороны — Владислав Семин. Если тренерский штаб направит его в правильное русло, из него может получиться классный атакующий защитник.

В «Салават Юлаев» вернулся Александр Алексеев. Интересно будет понаблюдать за этим игроком: насколько он окреп после нескольких лет в Северной Америке. Можно отметить и переход Ивана Федотова в «Спартак». Хочется, чтобы он вернулся на прежний уровень. Может, в КХЛ ему будет проще. Интересно будет посмотреть в «Спартаке» и на Евгения Свечникова.

Интересный переход — Марат Хайруллин в ЦСКА. «Автомобилист» усилился Слепышевым, Карпухиным, а Зборовский из Екатеринбурга перешел в московское «Динамо». Много интересных переходов, хотя в целом все знакомые лица, все ходят по кругу. К сожалению, нет такого: «Вау! Приехала звезда». Но в современных условиях это сделать тяжело", — сказал Щитов.