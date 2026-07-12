Иван Дроздов: «В ЦСКА отличная атмосфера. У нас вся команда как одна семья. Делаем одно дело и понимаем, к чему идем»

— Уже два года вы выступаете за ЦСКА. Расскажите, как сложился минувший сезон для вас и какая атмосфера в команде?
— Все хорошо. В ЦСКА отличная атмосфера, поэтому могу сказать только хорошие слова.
— Этот сезон получился особенным еще и потому, что вы играли в одной команде со своим другом детства Владиславом Еременко. Наверное, это особенные эмоции?
— Да, но у нас в принципе вся команда — как одна семья. Нет такого, что кто-то ближе или дальше. Мы все делаем одно дело и понимаем, к чему идем.
— Какие личные цели ставите перед собой на следующий сезон?
— Личные цели потому и называются личными. Конечно, ставлю перед собой самые высокие задачи, но сейчас не хотелось бы о них говорить, — сказал Дроздов.