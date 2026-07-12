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Дыбленко об «Амуре»: «Этот этап моей карьеры, видимо, завершен. Есть цель решать максимальные командные задачи, повторить путь за Кубком Гагарина»

Защитник Ярослав Дыбленко высказался о своем будущем.

Источник: Спортс‘’

В сезоне-2025/26 он выступал за «Амур».

— Почему остаетесь на рынке свободных агентов и не подписываете новый контракт с «Амуром»?

— Благодарен руководству «Амура» за отличное отношение, за оперативные предложения по контракту со стороны нового менеджмента. Но ситуация так складывается, что этот этап моей карьеры, видимо, завершен.

— Почему?

— Две причины. Во-первых, есть семейные моменты, из-за которых нет возможности провести еще один сезон на Дальнем Востоке. Во-вторых, есть цель решать максимальные командные задачи, повторить путь за Кубком Гагарина.

— Хотите в Западную конференцию?

— Не обязательно. В полном порядке и Восток, здесь более плотная конференция, большая группа лидеров. Пять-шесть команд, каждая способна выиграть трофей.

Еще помню наше чемпионство в ЦСКА, это уникальные воспоминания. Как любой профессионал, мечтаю их повторить, — сказал Дыбленко.