Дыбленко об «Амуре»: «Этот этап моей карьеры, видимо, завершен. Есть цель решать максимальные командные задачи, повторить путь за Кубком Гагарина»

В сезоне-2025/26 он выступал за «Амур».
— Почему остаетесь на рынке свободных агентов и не подписываете новый контракт с «Амуром»?
— Благодарен руководству «Амура» за отличное отношение, за оперативные предложения по контракту со стороны нового менеджмента. Но ситуация так складывается, что этот этап моей карьеры, видимо, завершен.
— Почему?
— Две причины. Во-первых, есть семейные моменты, из-за которых нет возможности провести еще один сезон на Дальнем Востоке. Во-вторых, есть цель решать максимальные командные задачи, повторить путь за Кубком Гагарина.
— Хотите в Западную конференцию?
— Не обязательно. В полном порядке и Восток, здесь более плотная конференция, большая группа лидеров. Пять-шесть команд, каждая способна выиграть трофей.
Еще помню наше чемпионство в ЦСКА, это уникальные воспоминания. Как любой профессионал, мечтаю их повторить, — сказал Дыбленко.