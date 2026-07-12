Белкин о драках: «Это дает взрыв эмоций и драйв, особенно если ты побеждаешь. При этом важно выбрать правильный момент: нужна сейчас драка твоей команде или нет»

— Скорее всего. У меня такой характер, что я никогда никому не уступлю: ни на льду, ни в жизни. Просто не умею этого делать. Раньше летом ходил к тренеру по тайскому боксу, но уже года три не посещал занятий. Не думаю, что навыки сохранились, однако в определенный момент они мне помогли, — сказал Белкин.