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Максим Сушко о «Сибири»: «Собирается новая команда, хочется добиться максимально возможного результата. В следующем сезоне уже не будет оправданий, которые были раньше»

Нападающий «Сибири» Максим Сушко высказался о своем выступлении в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс‘’

— Как оцените для себя прошлый чемпионат и с какими мыслями подходите к следующему?

— Только с боевым настроем. Хочется, чтобы команда прошла как можно дальше. Прошлый сезон получился немного скомканным, потому что в начале была травма.

Потом произошел обмен обратно в «Сибирь». Там было доверие со стороны тренера, я понимал свою роль и старался ее выполнять. В принципе, все остались довольны, мы выполнили поставленную задачу. Но в следующем сезоне уже не будет тех оправданий, которые были раньше. Сейчас собирается новая команда, и хочется добиться максимально возможного результата.

— Кажется, что после возвращения в «Сибирь» у вас сразу все пошло. Даже номер снова стал привычным…

— Может быть, номер, кстати, выбирал не я — это папа решил. Сказал: «Будешь играть под двадцать четвертым», поэтому я особо не выбирал. Если говорить о том, пошло или не пошло, то самое главное — это доверие тренера. Без него невозможно показывать свой хоккей.

Даже когда были не самые удачные матчи, тренер продолжал доверять. Раньше бывало ощущение, что после одной неудачной игры тебя могут посадить. Сейчас такого не было. Я понимал, чего от меня требуют, и старался выполнять свою роль, — сказал Сушко.