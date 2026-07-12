Максим Сушко о «Сибири»: «Собирается новая команда, хочется добиться максимально возможного результата. В следующем сезоне уже не будет оправданий, которые были раньше»

Потом произошел обмен обратно в «Сибирь». Там было доверие со стороны тренера, я понимал свою роль и старался ее выполнять. В принципе, все остались довольны, мы выполнили поставленную задачу. Но в следующем сезоне уже не будет тех оправданий, которые были раньше. Сейчас собирается новая команда, и хочется добиться максимально возможного результата.