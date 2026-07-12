Александр Скоренов: «Хочу минимум в КХЛ быть игроком первого эшелона. Если я им стану, тогда можно думать об НХЛ. На данный момент все мысли о “Северстали”

Просто говорю, что я хочу минимум в КХЛ быть игроком первого эшелона. И, если я им стану, тогда можно думать об НХЛ. Пока у меня таких мыслей и близко нет. Все мысли на данный момент о «Северстали», о КХЛ. Вот о чем я думаю, — сказал Скоренов.