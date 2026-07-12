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Александр Скоренов: «Хочу минимум в КХЛ быть игроком первого эшелона. Если я им стану, тогда можно думать об НХЛ. На данный момент все мысли о “Северстали”

Форвард «Северстали» Александр Скоренов высказался о своем выступлении в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс‘’

— Личный лучший сезон для вас, 20+23 в регулярке и три очка в плей-офф, за счет чего вышел такой подъем?

— За счет многих факторов: доверие тренерского штаба — один из них. То, что тренер видит игрока, который может помогать команде, это уже хорошо. Я стараюсь отплачивать своей работой на льду.

Плюс, наверное, опыт довольно приличный, уже 5-й год в КХЛ буду начинать. Где-то больше уверенности появилось в своих силах, возможностях. Больше, может, где-то на себя берешь иногда игру. Повторюсь, много факторов.

— Прогресс виден в вашей игре. Возможно, есть какие-то мысли по будущему в карьере?

— Спасибо большое, что заметили прогресс. Я просто стараюсь работать. А какие-то планы в карьере… У меня еще контракт на сезон с «Северсталью». Мне надо приезжать, доказывать, показывать, что я могу еще больше, еще лучше играть, еще качественнее помогать команде. И буду надеяться, что проведу хороший сезон.

— Возможно, стоит задуматься про НХЛ, как это сделал Пинчук?

— Не задумываюсь об этом. Мне до этого очень далеко в силу многих факторов. Перечислять их бесполезно.

Просто говорю, что я хочу минимум в КХЛ быть игроком первого эшелона. И, если я им стану, тогда можно думать об НХЛ. Пока у меня таких мыслей и близко нет. Все мысли на данный момент о «Северстали», о КХЛ. Вот о чем я думаю, — сказал Скоренов.