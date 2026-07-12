Ярослав Дыбленко: «За счет “Амура” кубковая интрига на Востоке существовала до последнего. Если отбросить январь, мы ровно прошли регулярку, все время были в борьбе за плей-офф»

— Чемпионатом в «Амуре» разочарованы, ведь не удалось зайти в плей-офф?
— Не могу так сказать. Получил бесценный опыт игры на Дальнем Востоке — и командный, и индивидуальный, есть что вспомнить.
Если отбросить январь, мы ровно прошли регулярный чемпионат, все время были в борьбе за плей-офф, во многих матчах радовали болельщиков, которые в Хабаровске одни из лучших в КХЛ. Наверное, за счет «Амура» кубковая интрига на Востоке существовала до последнего. Жаль, что нескольких очков нам все-таки не хватило.
Вообще, если отбросить январь, мы были бы в шестерке лучших на Востоке. И уж точно не пустили бы в плей-офф «Сибирь».
— Что в этом месяце не получилось?
— Это тот опыт, который команда наработала. На пике чемпионата на максимуме перелетов и нагрузок очень важна каждая деталь — восстановление, питание, сон, календарь и так далее.
Наверное, какой-то мелочи каждому из нас и не хватило для результата, — сказал Дыбленко.