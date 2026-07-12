Ярослав Дыбленко: «За счет “Амура” кубковая интрига на Востоке существовала до последнего. Если отбросить январь, мы ровно прошли регулярку, все время были в борьбе за плей-офф»

Если отбросить январь, мы ровно прошли регулярный чемпионат, все время были в борьбе за плей-офф, во многих матчах радовали болельщиков, которые в Хабаровске одни из лучших в КХЛ. Наверное, за счет «Амура» кубковая интрига на Востоке существовала до последнего. Жаль, что нескольких очков нам все-таки не хватило.