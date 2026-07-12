Богдан Белкин: «Было здорово сыграть против Войнова, Шалунова и Радулова. Особенно запомнился Александр — он любит залезть под кожу, применяет жесткие силовые приемы»

Было здорово сыграть против Войнова, Шалунова и Радулова. Особенно запомнился Александр — он любит залезть под кожу, применяет жесткие силовые приемы и вызывает у большинства соперников негативные эмоции. Для меня Радулов такой же хоккеист, как все, просто было приятно разделить с ним лед, — сказал Белкин.