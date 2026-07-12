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Богдан Белкин: «Было здорово сыграть против Войнова, Шалунова и Радулова. Особенно запомнился Александр — он любит залезть под кожу, применяет жесткие силовые приемы»

Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин высказался об игре против форварда «Локомотива» Александра Радулова.

Источник: Спортс‘’

— Вы уже говорили, что в плей-офф для вас нет авторитетов, но кто-то из соперников произвел на вас особенное впечатление по ходу регулярки?

— Из тех, за кем я наблюдал, в первую очередь выделю хоккеистов, с которыми мы были в одной команде: Вадим Шипачев и Станислав Галиев.

Было здорово сыграть против Войнова, Шалунова и Радулова. Особенно запомнился Александр — он любит залезть под кожу, применяет жесткие силовые приемы и вызывает у большинства соперников негативные эмоции. Для меня Радулов такой же хоккеист, как все, просто было приятно разделить с ним лед, — сказал Белкин.