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Брэди Ткачак о контракте Лео Карлссона: «18 млн долларов — ни в коем случае не переплата. Он невероятен, это скорее недоплата»

Форварды «Флориды» Брэди Ткачак и Мэттью Ткачак не считают новый контракт форварда «Анахайма» Лео Карлссона переплатой.

Ранее «Филадельфия» сделала 21-летнему шведу оффер-шит (контрактное предложение ограниченно свободному агенту) на 5 лет и 90 миллионов долларов.

«Дакс» повторили предложение и оставили игрока за собой. Кэпхит шведа составит 18 млн долларов — он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«18 миллионов долларов — это ни в коем случае не переплата. Он невероятен, он оправдывает ожидания… Скорее, это будет недоплата. Вот насколько хорош этот игрок. За его игрой очень интересно наблюдать», — сказал Брэди Ткачак в подкасте Wingmen.

Его брат Мэттью согласился с ним: «Да, конечно».

В прошлом сезоне Карлссон набрал 66 (29+37) очков в 70 играх за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ.

26-летний Брэди Ткачак, выступавший за «Оттаву», отметился 59 (22+37) баллами в 60 играх. Его средняя годовая зарплата составляет 8,22 миллиона долларов.