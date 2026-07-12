Брэди Ткачак о контракте Лео Карлссона: «18 млн долларов — ни в коем случае не переплата. Он невероятен, это скорее недоплата»

Ранее «Филадельфия» сделала 21-летнему шведу оффер-шит (контрактное предложение ограниченно свободному агенту) на 5 лет и 90 миллионов долларов.
«Дакс» повторили предложение и оставили игрока за собой. Кэпхит шведа составит 18 млн долларов — он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.
«18 миллионов долларов — это ни в коем случае не переплата. Он невероятен, он оправдывает ожидания… Скорее, это будет недоплата. Вот насколько хорош этот игрок. За его игрой очень интересно наблюдать», — сказал Брэди Ткачак в подкасте Wingmen.
Его брат Мэттью согласился с ним: «Да, конечно».
В прошлом сезоне Карлссон набрал 66 (29+37) очков в 70 играх за «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ.
26-летний Брэди Ткачак, выступавший за «Оттаву», отметился 59 (22+37) баллами в 60 играх. Его средняя годовая зарплата составляет 8,22 миллиона долларов.