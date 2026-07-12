Брэди Ткачак о контракте Лео Карлссона: «18 млн долларов — ни в коем случае не переплата. Он невероятен, это скорее недоплата»

«18 миллионов долларов — это ни в коем случае не переплата. Он невероятен, он оправдывает ожидания… Скорее, это будет недоплата. Вот насколько хорош этот игрок. За его игрой очень интересно наблюдать», — сказал Брэди Ткачак в подкасте Wingmen.