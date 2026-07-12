«Питтсбургу» интересен Элиас Петтерсон, но сделка далека от завершения. «Ванкувер» не просил форварда отозвать пункт о запрете на обмен (Рик Даливал)

Соглашение 27-летнего шведа со средней годовой зарплатой 11,6 млн долларов рассчитано до 2032 года.
В прошлом сезоне он набрал 51 (15+36) очко в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 30».
«Я действительно считаю, что “Питтсбург” проявляет определенный интерес к Элиасу Петтерссону. Но нет признаков того, что “Ванкувер” просил включить в сделку Бена Киндела. “Пингвинс” ни за что не отдадут такого многообещающего молодого игрока за плохой контракт.
Команды, которым нужен центрфорвард, звонят «Кэнакс». Но пока Петтерссона не просили отозвать пункт о запрете на обмен. Это значит, что подходящих вариантов нет", — сказал Даливал.