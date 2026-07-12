Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Стив Салливан возглавил фарм «Торонто», Джиордано вошел в его штаб. «Марлис» выиграли Кубок Колдера в прошлом сезоне

Стив Салливан стал новым главным тренером «Торонто Марлис» — обладателей Кубка Колдера в сезоне-2025/26.

52-летний специалист сменил Джона Грудена, назначенного ассистентом главного тренера «Лифс» Джима Хиллера.

Салливан работает в системе «Лифс» с 2024 года. До этого он входил в управленческий штаб «Аризоны», причем после ухода из клуба Джона Чайки (нынешнего генерального менеджера «Торонто») некоторое время занимал должность генменеджера.

Он уже был в «Марлис» помощником главного тренера, а в прошлом сезоне ассистировал Крэйгу Беруби в основной команде.

В качестве игрока Салливан провел в НХЛ 1011 матчей и набрал 747 (290+457) очков.

Отметим, что в штаб Салливана в «Марлис» войдет 42-летний Марк Джиордано. В прошлом сезоне он работал в штабе Грудена.