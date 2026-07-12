Стив Салливан возглавил фарм «Торонто», Джиордано вошел в его штаб. «Марлис» выиграли Кубок Колдера в прошлом сезоне

52-летний специалист сменил Джона Грудена, назначенного ассистентом главного тренера «Лифс» Джима Хиллера.
Салливан работает в системе «Лифс» с 2024 года. До этого он входил в управленческий штаб «Аризоны», причем после ухода из клуба Джона Чайки (нынешнего генерального менеджера «Торонто») некоторое время занимал должность генменеджера.
Он уже был в «Марлис» помощником главного тренера, а в прошлом сезоне ассистировал Крэйгу Беруби в основной команде.
В качестве игрока Салливан провел в НХЛ 1011 матчей и набрал 747 (290+457) очков.
Отметим, что в штаб Салливана в «Марлис» войдет 42-летний Марк Джиордано. В прошлом сезоне он работал в штабе Грудена.