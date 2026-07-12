Каррье про свой 2-й день с Кубком Стэнли: «Наслаждаюсь моментом даже больше, чем в первый раз. Для меня было важно показать трофей детям — меня в детстве это мотивировало»

Каррье — двукратный обладатель трофея. В этом году он выиграл его с «Харрикейнс», в 2023-м году — с «Вегасом».
В обоих случаях он привез трофей в город Иль-Перро в провинции Квебек.
"В этот раз я наслаждаюсь моментом даже больше, чем в первый раз. Тогда все в новинку, не знаешь, чего ожидать. День пролетает во мгновение ока. В этот раз у меня было запланировано меньше мероприятий.
Для меня было важно показать Кубок детям. Мне посчастливилось увидеть его в детстве, и это мотивировало меня. Если мне удастся повторить это с некоторыми из этих детей, я буду счастлив.
Я рад, что мой день с Кубком Стэнли прошел уже в начале межсезонья. Завтра я забуду об этом и сосредоточусь на предстоящем сезоне", — сказал Каррье.