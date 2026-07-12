Овечкин купил новую квартиру за 2,1 млн долларов в доме во Флориде, где затопило его старое жилье (Life)

Старые апартаменты находились на 8-м этаже, новые — на 40-м. Площадь квартиры составляет 222 квадратных метра, в ней расположены четыре спальни и четыре ванные комнаты.
Отмечается, что в новом жилье сразу заменили напольное покрытие на плитку, устойчивую к воздействию влаги. Объект оценивается в 2,1 млн долларов.
За предыдущую квартиру площадью 180 квадратных метров Овечкин заплатил 1,9 млн долларов в 2016 году. Хоккеист не проживал в ней постоянно, приезжая только летом на отдых.
В марте 2019-го сосед с 20-го этажа неправильно подключил свою мойку: слив выходил в общую вентиляцию. Из-за этого в квартиру Овечкина и других жителей стала попадать вода.
Александр подал иск на 30 тысяч долларов. В итоге стороны заключили мировое соглашение.
Овечкин пришел на фан-встречу любителей пива в Москве — они ждали его 7 недель: «Выпили пива с легендой! До сих пор не можем поверить, что это произошло».