Протас о новом контракте Овечкина: «Никто в “Вашингтоне” не знал до последнего. Вся команда была очень рада»

— Пару вопросов про «Вашингтон». Овечкин в текущем межсезонье вышел на рынок свободных агентов. Знал ли ты, что он продлит контракт?
— Нет, никто в команде не знал до последнего. Я сам ждал, как и все. Как и все болельщики, меня спрашивали, а я сам до последнего не знал. Был очень рад, и вся команда была очень рада, когда появились новости, что он остается в «Вашингтоне». Это здорово.
— Еще пару трансферов «Вашингтон» провел, укрепил состав. Чувствуется ли, что франшиза готовится к последнему сезону Александра Михайловича? Очень хочется, чтобы «Вашингтон» в последний сезон, если он таковым будет для Овечкина, как-то прогремел?
— Очень здорово, что мы подписали много мастеровитых, классных игроков. Обидно, что потеряли многих хороших ребят — отличных партнеров по команде. Грустно, что они уходят, но, к сожалению, такая работа, и такое случается. Желаем ребятам удачи, без травм. Движемся дальше.
Мы получили много хороших игроков, с нетерпением жду знакомства с ними и начала совместной работы, — сказал Протас.
Овечкин купил новую 222-метровую квартиру за 2,1 млн долларов — в том же доме во Флориде, где затопило его старое жилье (Life).