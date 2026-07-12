Протас о новом контракте Овечкина: «Никто в “Вашингтоне” не знал до последнего. Вся команда была очень рада»

— Нет, никто в команде не знал до последнего. Я сам ждал, как и все. Как и все болельщики, меня спрашивали, а я сам до последнего не знал. Был очень рад, и вся команда была очень рада, когда появились новости, что он остается в «Вашингтоне». Это здорово.